Си Цзиньпин впервые в истории Китая в третий раз стал председателем страны

В пятницу, 10 марта, китайский парламент переизбрал Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, что создает прецедент, поскольку он укрепляет свою власть как влиятельнейший лидер страны со времен Мао Цзэдуна.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение о переизбрании Си было принято единогласно на пленарном заседании Общекитайского собрания народных представителей.

Также было принято решение о переизбрании Си главой Центрального военного совета КНР. Других кандидатов не было.

Издание напоминает, что в 2018 году из китайской конституции убрали ограничение в два срока подряд для занимания должности главы государства.

Полномочия Си уже были продлены в октябре прошлого года, когда он был переизбран еще на пять лет в качестве генерального секретаря центрального комитета правящей Коммунистической партии, контролирующей вторую по величине экономику мира.

Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессорки РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ.

При этом Китай называет агрессию РФ против Украины не войной, а "украинским кризисом".

В Китае считают, что война РФ против Украины закончится летом 2023 года, потому и представили свой "мирный" план.