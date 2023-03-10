Сі Цзіньпін вперше в історії Китаю утретє поспіль став головою країни

У п’ятницю, 10 березня, китайський парламент переобрав Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР на третій п'ятирічний термін, що створює прецедент, оскільки він зміцнює свою владу як найвпливовіший лідер країни з часів Мао Цзедуна.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення про переобрання Сі було прийнято одноголосно на пленарному засіданні Загальнокитайських зборів народних представників.

Також було прийнято рішення про переобрання Сі головою Центральної військової ради КНР. Інших кандидатів не було.

Видання нагадує, що у 2018 з китайської конституції прибрали обмеження у два терміни поспіль для обіймання посади глави держави.

Повноваження Сі вже було продовжено в жовтні минулого року, коли він був переобраний ще на п’ять років як генеральний секретар центрального комітету правлячої Комуністичної партії, яка контролює другу за величиною економіку світу.

Нагадаємо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ. При цьому Китай називає агресію РФ проти України не війною, а "українською кризою".

У Китаї вважають, що війна РФ проти України закінчиться влітку 2023 року, тому й представили свій "мирний" план.