У Держдепі США повідомили, яке рішення узгодили Китай та Росія щодо війни в Україні

Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації щодо війни в Україні.

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Про це заявив високопоставлений чиновник Держдепу США, пише CNN.

"Сполучені Штати як країна, Захід як суспільство, повільно приймали й усвідомлювали ступінь, до якої Китай і Росія зробили операції в інформаційному просторі невід'ємною частиною своїх національних цілей", - сказав чиновник.

Він додав, що Китай і Росія витратили "десятки мільярдів доларів" на дезінформацію і вони намагаються привернути все більше уваги, обмінюючись наративами про війну.

Чиновник припустив, що ці зусилля з дезінформації де-факто спонсоруються державою, оскільки "в Росії та Китаї основні медіа-операції добре узгоджені їхніми урядами".

Раніше Джеймс Рубін, координатор Global Engagement Center, органу Державного департаменту США з викриття та протидії іноземній пропаганді та дезінформації повідомляв, що Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації" включно з повідомленнями, співзвучними з позицією Росії щодо України.

Нагадаємо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ. При цьому Китай називає агресію РФ проти України не війною, а "українською кризою".