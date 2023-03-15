Китай, Росія та Іран розпочали спільні військово-морські навчання

З 15 до 19 березня в Оманській затоці пройдуть спільні військово-морські навчання трьох держав - Китаю, Ірану та Росії. Заходи отримали назву "Пояс безпеки-2023".

Про навчання оголосили у Міністерстві національної оборони Китаю.

"Навчання "Пояс безпеки-2023" сприятимуть поглибленню практичної співпраці між військово-морськими силами країн-учасниць, ще раз продемонструють їхню готовність і здатність спільно захищати безпеку на морі, активно розбудовувати морську спільноту зі спільним майбутнім, а також нададуть позитивного імпульсу регіональному миру і стабільності", - йдеться у повідомленні.

Нинішні маневри стануть продовженням спільних тренувань трьох держав, проведених у 2019 і 2022 роках. Це може посилити співпрацю між Москвою, Пекіном та Тегераном.

У Міноборони зазначили, що китайські військові направляють ракетний есмінець Nanning для участі у навчаннях. Відпрацьовуватимуть повітряний пошук, порятунок на морі, парад кораблів тощо.

Нагадаємо, в Китаї утрималися від засудження РФ через повномасштабне вторгнення в Україну і продовжують економічну співпрацю з країною-агресоркою. Західні офіційні особи неодноразово висловлювали стурбованість щодо ймовірності постачання Китаєм летальної зброї для РФ.

Окрім того, Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації" включно з повідомленнями, співзвучними з позицією Росії щодо України. Разом з тим, китайська влада поширює і російські наративи про вторгнення в Україну, намагаючись опосередковано виправдати дії Кремля.

За останній рік посилилося оборонне партнерство і між Москвою та Тегераном. Так, про перше застосування іранських безпілотників російськими окупантами стало відомо у вересні 2022 року.