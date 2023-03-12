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Іран закупить у Росії винищувачі Су-35 — ЗМІ
Тегеран уклав з Москвою угоду про купівлю винищувачів Су-35, в рамках зближення відносин, в результаті чого Росія вже налагодила поставки дронів-камікадзе для війни проти України.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на іранські ЗМІ, які контролюються урядом.
"Винищувачі Су-35 є технічно прийнятними для Ірану, і Іран завершив укладання контракту на їх купівлю", — йдеться в заяві місії Ірану при ООН у Нью-Йорку.
Подробиці угоди не розголошуються. Водночас місія повідомила, що Іран також планував купівлю військових літаків у кількох інших країн, але не уточнила, в яких саме.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Військово-повітряні сили Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, включаючи російські реактивні літаки, а також старі американські моделі, придбані до іранської революції 1979 року.
Після повномасштабного вторгнення Іран та Білорусь стали єдиним країнами, які вирішали надавати військову допомогу країні-агресору. Зокрема Тегеран постачає Москві свої дрони-камікадзе.
Нещодавно Іран передав Росії близько 100 млн куль та 300 тисяч снарядів для війни проти України та планує надіслати більше. Водночас Росія вагається і поки не купує в Ірану балістичні ракети через побоювання, що у відповідь на це союзники України передадуть ЗСУ далекобійні ракети, такі як ATACMS.