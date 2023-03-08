РФ отримала 200 контейнерів зі зброєю від Ірану, - ЗМІ

Іран передав Росії близько 100 млн куль та 300 тисяч снарядів для війни проти України та планує надіслати більше.

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Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела у британських спецслужбах.

Як пише видання, вантажні судна Musa Jalil та Begey під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня 2023 року. Вони йшли через Каспійське море і кілька днів зупинялися біля берегів Туркменістану. Причини цього невідомі. 27 січня кораблі зайшли в російський порт Астрахань, і залишили його лише 3 лютого.

Судна перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. Там, ймовірно, також були боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів та кулеметів.

"Іран направив два вантажних судна, на борту яких знаходилося близько 200 нових морських контейнерів із боєприпасами для російських бойових дій в Україні", – повідомив представник британських спецслужб.

Джерела зазначають, що Іран міг передати РФ приблизно 100 млн куль різного розміру – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм та 14,5 мм – для використання у пістолетах, автоматах та кулеметах.

Також країна-агресор РФ могла отримати 40-мм гранати для гранатометів, 107-мм протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів – 60 мм, 81 мм та 120 мм, а також артилерійські ракети (130 мм, 122 мм та 152 мм) та бронебійні мм та 125 мм).

Крім того, за даними британських спецслужб, на борту було близько 10 тис. бронежилетів та шоломів.

Зазначається, що РФ заплатила за зброю готівкою, щоби обійти санкції.

"Росія продовжує використовувати Іран як "тилову базу", - сказало джерело в службах безпеки, описуючи тісні військові зв'язки між двома країнами.

У коментарі Sky News посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав, що не здивований тим, що Іран постачає боєприпаси до РФ.

Він закликав Ісламську Республіку перестати бути на "неправильному боці історії".

Пристайко зазначив, що Росія має звернутися за допомогою до так званої "коаліції слабких держав", як-от Іран і Північна Корея, підкресливши труднощі, з якими стикається країна-терорист на полі бою, витрачаючи власні запаси боєприпасів проти українських військ.

Нагадаємо, Росія вагається і поки не купує в Ірану балістичні ракети через побоювання, що у відповідь на це союзники України передадуть ЗСУ далекобійні ракети, такі як ATACMS.