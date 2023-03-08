РФ получила 200 контейнеров с оружием от Ирана, - СМИ

Иран передал России около 100 млн пуль и 300 тысяч снарядов для войны против Украины и планирует послать больше.

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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Как пишет издание, грузовые суда Musa Jalil и Begey под российским флагом вышли из иранского порта 10 и 12 января 2023 года. Они шли через Каспийское море и 27 января зашли в российский порт Астрахань и покинули его только 3 февраля.

Суда перевозили около 200 контейнеров с оружием. Там, вероятно, были также боеприпасы для реактивных систем залпового огня, минометов и пулеметов.

"Иран направил два грузовых судна, на борту которых находилось около 200 контейнеров с боеприпасами для российских боевых действий в Украине", – сообщил представитель британских спецслужб.

Источники отмечают, что Иран мог передать РФ примерно 100 млн пуль разного размера – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм – для использования в пистолетах, автоматах и пулеметах.

Также страна-агрессор РФ могла получить 40-мм гранаты для гранатометов, 107-мм противотанковые ракеты и минометные снаряды разных размеров – 60 мм, 81 мм и 120 мм, а также артиллерийские ракеты (130 мм, 122 мм и 152 мм).

Кроме того, по данным британских спецслужб, на борту было около 10 тыс. бронежилетов и шлемов.

Отмечается, что РФ заплатила за оружие наличными, чтобы обойти санкции.

"Россия продолжает использовать Иран в качестве "тыловой базы", - сказал источник в службах безопасности, описывая тесные военные связи между двумя странами.

В комментарии Sky News посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что не удивлен тем, что Иран снабжает боеприпасами РФ.

Он призвал Исламскую Республику перестать быть на "неправильной стороне истории".

Пристайко отметил, что Россия вынуждена обратиться за помощью к так называемой "коалиции слабых государств", например Иран и Северная Корея, подчеркнув трудности, с которыми сталкивается страна-террорист на поле боя, тратя собственные запасы боеприпасов против украинских войск.

Напомним, Россия колеблется и пока не покупает у Ирана баллистические ракеты из-за опасений, что в ответ на это союзники Украины передадут ВСУ дальнобойные ракеты, такие как ATACMS.