Росія намагається захоплювати на болі бою зброю, яку передали Україні США та переправляє її в Тегеран, аби там змогли вивчити американські системи та перепроектувати їх.

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За останній рік США і країни НАТО не одноразово отримували повідомлення про такі випадки. Це стосувалося систем Javelin і зенітних систем Stinger, повідомляє CNN.

У CNN зазначають, що постачання трофейної техніки для демонтажу та аналізу до Ірану стимулює Тегеран підтримувати цю війну, адже іранським військовим надається можливість створення власної версії американської зброї.

У США визнають, що таке захоплення зброї важко від слідкувати, але не вважають це надто великою проблемою, оскільки такі ситуації не є систематичними. Окрім того українські військові повідомляють Пентагон про будь-які втрати обладнання, наданого Америкою.

Наразі немає інформації про те, чи вдалося Ірану відтворити хоч якусь зброю.

Така координація лише підкреслює зростаюче партнерство між Москвою з Тегераном, оскільки Росія все більше потребує зовнішньої військової підтримки для своєї війни. Такий зв'язок може не лише ще більше дестабілізувати Україну, але й загрожує сусідам Ірану на Близькому Сході.

Нещадавно стало відомо, що Іран передав Росії близько 100 млн куль та 300 тисяч снарядів для війни проти України та планує надіслати більше.