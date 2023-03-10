Россия отправляет в Иран захваченное в Украине американское оружие для анализа

Россия пытается захватывать на боли боя оружие, переданное Украине США и переправляемое в Тегеран, чтобы там смогли изучить американские системы и перепроектировать их.

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За последний год США и страны НАТО не раз получали сообщения о таких случаях . Это касалось систем Javelin и зенитных систем Stinger, сообщает CNN.

В CNN отмечают, что поставки трофейной техники для демонтажа и анализа в Иран стимулируют Тегеран поддерживать эту войну, ведь иранским военным предоставляется возможность создания собственной версии американского оружия.

В Кремле считают, что поставки на Восток трофейной техники могут еще больше стимулировать Тегеран поддерживать эту войну, ведь иранским военным предоставляется возможность создания вланой версии американского оружия.

В США признают, что такой захват оружия трудно отслеживать, но не считают это слишком большой проблемой, поскольку такие ситуации не систематические. Кроме того, украинские военные сообщают в Пентагон о любых потерях оборудования, предоставленного Америкой.

Пока нет информации о том, удалось ли Ирану воспроизвести хоть какое-то оружие.

Такая координация лишь подчеркивает растущее партнерство между Москвой с Тегераном, поскольку Россия все больше нуждается в внешней военной поддержке своей войны. Такая связь может не только еще больше дестабилизировать Украину, но и грозит соседям Ирана на Ближнем Востоке.

Недавно стало известно, что Иран передал России около 100 млн. пуль и 300 тысяч снарядов для войны против Украины и планирует послать больше.