Иран закупит у России истребители Су-35 - СМИ

Тегеран заключил с Москвой соглашение о покупке истребителей Су-35, в рамках сближения отношений, в результате чего Россия уже наладила поставки дронов-камикадзе для войны против Украины.

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Об этом сообщило агентство R euters со ссылкой на иранские СМИ, контролируемые правительством.

"Истребители Су-35 технически приемлемы для Ирана, и Иран завершил заключение контракта на их покупку", — говорится в заявлении миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке.

Подробности сделки не разглашаются. В то же время, миссия сообщила, что Иран также планировал покупку военных самолетов у нескольких других стран, но не уточнила, в каких именно.

Военно-воздушные силы Ирана имеют всего несколько десятков ударных самолетов, включая российские реактивные самолеты, а также старые американские модели, приобретенные до иранской революции 1979 года.

После полномасштабного вторжения Иран и Беларусь стали едва ли не единственными странами, которые решали оказывать военную помощь стране-агрессору. В частности, Тегеран поставляет Москве свои дроны-камикадзе.

Недавно Иран передал России около 100 млн шаров и 300 тысяч снарядов для войны против Украины и планирует послать больше. В то же время Россия сомневается и пока не покупает в Иране баллистические ракеты из-за опасений, что в ответ на это союзники Украины передадут ВСУ дальнобойные ракеты, такие как ATACMS.