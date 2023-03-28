Франція постачатиме Україні 2000 снарядів калібру 155 мм на місяць

Франція вдвічі збільшить постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Таким чином країна постачатиме до двох тисяч таких снарядів на місяць. Очікується, що поставки будуть збільшені вже з кінця березня.

Про це заявив міністр оборони Себастьян Лекорню, пише "Європейська правда".

"Париж поставить наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоюємо поставки 155-міліметрових снарядів до 2 тисяч на місяць з кінця березня", - сказав Лекорню.

За його словами, українські військові використовують снаряди калібру 155 мм, зокрема, у французьких гаубицях Caesar та у німецьких Pz 2000.

Міністр оборони додав, що Париж також "дуже скоро" надасть Україні обіцяну систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Як повідомив Лекорню, українські військові вже пройшли навчання на ній.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні.

20 березня Норвегія та 17 ​​країн блоку підписали проєкт спільної закупівлі боєприпасів. Пізніше до нього приєдналися ще кілька держав.

Передбачається, що ЄС закупить один мільйон снарядів для України протягом наступних 12 місяців. 23 березня лідери країн Європейського Союзу підтримали цю ініціативу.