Норвегия подарит Украине 12 дизель-поездов в течение 2023 года

Норвежское правительство планирует передать 12 дизель-поездов, о которых ранее просили власти Украины. Первые четыре поезда должны поступить к лету - сообщило издание Nettavisen.

В целом в 2023 году Норвегия планирует передать 12 поездов, первые четыре должны поступить к лету - анонсировал министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нигорд.

"Транспорт имеет решающее значение для того, чтобы все работало. Они (украинцы – ред.) находятся в военной ситуации, и нужно перевозить много материалов, продуктов питания и гражданской помощи", - добавил министр транспорта Норвегии.

Перед использованием в Украине поезда нужно подготовить. Ведь эта модель транспорта была разработана под европейский путь 1435 мм, поэтому на них нужно будет заменить рельсы под более широкую железную дорогу.

Заметим, что поезда не являются новыми – им 40 лет. Однако власти Украины сами запросили этот тип подвижного состава - объяснил норвежский министр транспорта.

В Украину поступят поезда Norske Tog Class 92, изготовленные в 1984-1985 годах немецкой вагоностроительной компанией Duewag. Они имеют 168 мест и рассчитаны на скорость до 140 км/ч.

Расходы на транспортировку и подготовку составят 10-12 миллионов норвежских крон (около 1 млн евро).

20 марта в Украину прибыли восемь танков Leopard 2. Их и еще четыре вспомогательных машины и средства на боеприпасы и запчасти передала Норвегия.

Норвегия также заявила о передаче еще двух полностью укомплектованных взводов системы противовоздушной обороны NASAMS в сотрудничестве с США.

Напомним, в марте 2023 года в Норвегии заявили о финансовой помощи релокированным украинским предприятиям. Норвежский совет по делам беженцев (NRC) самостоятельно отберет предприятия для оказания финансовой и других видов помощи. лиц с инвалидностью.