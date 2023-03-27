Модернизированный инклюзивный электропоезд будет курсировать из Львова в Ровно

Капитально модернизированный инклюзивный электропоезд с 28 марта будет курсировать по маршруту №804/803/806/805 Львов – Ровно – Львов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд №806/805 будет отправляться из Львова ежедневно, кроме субботы, в 16:35 и прибывать на станцию Ровно в 19:25.

Со ст. Ровно поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 13:20 и прибывать во Львов в 16:10.

Поезд №804/803 будет отправляться из Львова по пятницам и воскресеньям в 9:50 и прибывать в ст. Ровно в 12.40.

Со ст. Ровно поезд будет отправляться ежедневно, кроме суббот, в 6:45 и прибывать во Львов в 9:35.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

Также "Укрзализныця" с 8 апреля запускает поезд №104/103 Львов - Краматорск.

Напомним, "Укрзализныця" ранее запустила модернизированный электропоезд между Полтавой и Кременчугом.

Также филиал АО "Укрзализныця" "Донецкая железная дорога" назначил ряд пригородных пассажирских поездов для улучшения железнодорожного сообщения и удовлетворения потребностей в перевозках между населенными пунктами Донбасса и Харьковщины.