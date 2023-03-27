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Транспорт
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Модернізований інклюзивний електропоїзд курсуватиме зі Львова до Рівного

Модернізований інклюзивний електропоїзд курсуватиме зі Львова до Рівного
Фото: пресслужба Укрзалізниці

Капітально модернізований інклюзивний електропоїзд з 28 березня курсуватиме маршрутом №804/803/806/805 Львів — Рівне — Львів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзд №806/805 відправлятиметься зі Львова щоденно, крім суботи, о 16:35, і прибуватиме до станції Рівне о 19:25.

Зі ст. Рівне поїзд відправлятиметься по п’ятницях та неділях о 13:20 і прибуватиме до Львова о 16:10.

Фото 2 — Модернізований інклюзивний електропоїзд курсуватиме зі Львова до Рівного

Поізд №804/803 відправлятиметься зі Львова по п’ятницях та неділях о 9:50 і прибуватиме до ст. Рівне о 12:40.

Зі ст. Рівне поїзд відправлятиметься щоденно, крім субот, о 6:45 і прибуватиме до Львова о 9:35.

Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті, а також в касах вокзалів.

Також "Укрзалізниця" з 8 квітня запускає поїзд №104/103 Львів — Краматорськ. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" раніше запустила модернізований електропоїзд між Полтавою та Кременчуком.

Також  філія АТ "Укрзалізниця" "Донецька залізниця" призначила низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях між населеними пунктами Донеччини та Харківщині.

Автор:
Світлана Манько