"Укрзалізниця" запускає поїзд сполученням Львів - Краматорськ

Після успішного досвіду "Поїзда єднання" Укрзалізниця запускає поїзд №104/103 Львів — Краматорськ.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18:35 і прибуватиме в Краматорськ о 15:06.

У зворотному напрямку з Краматорська поїзд вирушатиме з 9 квітня через день о 15:55 і прибуватиме до Львова об 11:51.

Квитки на поїзд уже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

Зазначимо, "Укрзалізниця" запустила"Поїзд єднання", який з'єднає дев'ять областей України за маршрутом з Ужгорода до Краматорська.

Нагадаємо, філія АТ "Укрзалізниця" "Донецька залізниця" призначила низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях між населеними пунктами Донеччини та Харківщині.