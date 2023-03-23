"Укрзализныця" запускает поезд сообщением Львов - Краматорск

После успешного опыта "Поезда единения" Укрзализныця запускает поезд №104/103 Львов – Краматорск.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля через день в 18.35 и прибывать в Краматорск в 15.06.

В обратном направлении из Краматорска поезд будет отправляться с 9 апреля через день в 15:55 и прибывать во Львов в 11:51.

Билеты на поезд уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Отметим, "Укрзализныця" запустила "Поезд единения", который соединит девять областей Украины по маршруту из Ужгорода в Краматорск.

Напомним, филиал АО "Укрзализныця" "Донецкая железная дорога" назначил ряд пригородных пассажирских поездов для улучшения железнодорожного сообщения и удовлетворения потребностей в перевозках между населенными пунктами Донбасса и Харьковщины.