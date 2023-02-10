"Укрзалізниця" вдруге запустить символічний "Поїзд єднання" з Закарпаття до Донеччини, але іншим маршрутом

"Укрзалізниця" вдруге запустить "Поїзд єднання", який цього року з'єднає дев'ять областей України за маршрутом з Ужгорода до Краматорська. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"Цього року "Поїзд єднання" має для нас особливу цінність: за 12 місяців, що пройшли від запуску минулого поїзда, ми дійсно відчули, яку силу має об'єднана нація", - коментує перевізник.

На залізничному вокзалі Ужгорода також 16 лютого о 9:00 відкриється фотовиставка "Єдність заради майбутнього", яка розповість про етапи та особливості евакуації дітей поїздами УЗ з різних куточків України.

"Укрзалізниця" запрошує мешканців міста завітати на виставку та відправку поїзда і підписати спеціальні залізничні листівки, які поїзд через усю країну доставить до Краматорська безпосередньо в руки військовим, які зараз боронять Донецьку область.

Відправлення поїзда №104/103 з Ужгорода відбудеться об 11:45. Доєднатись до зустрічі поїзда та підписати послання захисникам можна буде також на шляху прямування рейсу: Мукачево - о 13:05; Свалява - о 13:40; Воловець - о 14:19; Лавочне - о 14:59; Славське - о 15:21; Львів - о 17:30; Полтава-Південна - о 6:22; Лозова - о 8:50; Слов'янськ - об 11:13. Поїзд прибуватиме до Краматорська об 11:40.

Зворотно поїзд вирушить 17 лютого о 12:40 і прибуде у Львів о 6:25 наступного дня. Квитки на рейс вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що перший "Поїзд єднання" 16 лютого 2022 року провіз прапор України через 12 областей від Рахова (Закарпатська область) до окупованого нині Маріуполя (Донецька область). Прапор було передано українським морякам, втім місце його перебування після початку повномасштабного російського вторгнення наразі залишається невідомим.

Зазначимо, що 14 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання. Метою цього було названо "посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на громадську свідомість", оскільки саме в цю дату багато спікерів прогнозували початок масштабного російського військового вторгнення в Україну. Втім, у цей день воно так і не відбулося, але відбулося лиш тиждень по тому - 24 лютого.