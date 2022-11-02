"Укрзалізниця" запускає нічний поїзд з Донбасу до Одеси

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на анонсований нічний поїзд №191/192 Краматорськ — Одеса. Продаж здійснюється в застосунку, чат-ботах, на сайті УЗ та у касах вокзалів.

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Як ідеться у повідомленні держкомпанії, вартість квитків на весь маршрут становить від 364 гривень. Поїзд вирушатиме з Краматорська щоденно з 6 листопада о 15:20 і прибуватиме до Одеси о 10:57 наступного дня.

З Одеси рух розпочнеться вже з 5 листопада з відправленням о 16:51 та прибуттям до Краматорська о 12:24. Зазначимо, що оскільки через Вознесеньск рух поїздів досі не здійснюється через руйнування мосту, поїзд їде до Одеси не коротшим шляхом, а через Первомайськ та Подільск.

Зупинки на маршруті передбачені на станціях Слов’янськ, Барвінкове, Лозова, Павлоград-1, Синельникове-2, Дніпро-Головний, Кам'янське-Пасажирське, Вільногірськ, П'ятихатки, Олександрія, Знам'янка-Пасажирська, Кропивницький, Плетений Ташлик, Новоукраїнка, Помічна, Первомайськ-на-Бузі, Врадіївка, Любашівка, Балта, Подільськ та Роздільна-1.

Зазначимо також, що окрім цього поїзда, з Краматорська щоденно курсує "Інтерсіті+" до Києва, що обслуговується швидкісним потягом Hyundai Rotem i має заповнюваність близько 75%.

Нагадаємо при цьому, що українська влада вже декілька місяців закликає мешканців евакуюватися з Донецької області - не тільки через, власне, загрозу обстрілів з боку російської окупаційної армії, а й через неможливість забезпечити проходження в регіоні опалювального сезону в таких умовах.