"Укрзализныця" запускает ночной поезд с Донбасса в Одессу

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на анонсированный ночной поезд №191/192 Краматорск - Одесса. Продажа осуществляется в приложении, чат-ботах, на сайте УЗ и в кассах вокзалов.

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Как отмечается в сообщении госкомпании, стоимость билетов на весь маршрут составляет от 364 гривен. Поезд будет отправляться из Краматорска ежедневно с 6 ноября в 15:20 и прибывать в Одессу в 10:57 на следующий день.

Из Одессы курсирование начнется уже с 5 ноября с отправлением в 16:51 и прибытием в Краматорск в 12:24. Отметим, что поскольку через Вознесенск движение поездов до сих пор не осуществляется из-за разрушения моста, поезд едет в Одессу не по более короткому пути, а через Первомайск и Подольск.

Остановки на маршруте предусмотрены на станциях Славянск, Барвенково, Лозовая, Павлоград-1, Синельниково-2, Днепр-Главный, Каменское-Пассажирское, Вольногорск, Пятихатки, Александрия, Знаменка-Пассажирская, Кропивницкий, Плетеный Ташлык, Новоукраинка, Помошная, Первомайск-на-Буге, Врадиевка, Любашевка, Балта, Подольск и Раздельная-1.

Отметим также, что кроме этого поезда, из Краматорска ежедневно курсирует "Интерсити+" в Киев, обслуживаемый скоростным поездом Hyundai Rotem и имеющий заполняемость около 75%.

Напомним при этом, что украинские власти уже несколько месяцев призывают жителей эвакуироваться из Донецкой области - не только из-за, собственно, угрозы обстрелов со стороны российской оккупационной армии, но и из-за невозможности обеспечить прохождение в регионе отопительного сезона в таких условиях.