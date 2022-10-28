"Укрзализныця" запускает поезд Киев – Кишинев

"Укрзализныця" с 5 ноября запускает поезд №351/352 Киев – Кишинев, на котором будет курсировать "Поезд к победе", разрисованный в тематике оккупированных территорий Украины и людей, оказывающих сопротивление российским войскам.

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Как сообщается в сообщении госкомпании, он будет отправляться из Киева в 17:02 и прибывать в столицу Молдовы в 10:38 на следующий день. В обратном направлении поезд отправляется в 17:45 и прибывает в Киев в 11:48.

У этого поезда также будет удобная стыковка по станции Унгены с возможностью пересесть на поезд до станции Яссы (Румыния). Из Киева поезд будет прибывать в Унгены в 7:53, а обратно будет проходить им в 20:51.

"Поезд к победе", вагоны которого расписаны украинскими художниками, в течение двух месяцев путешествовал по всем регионам Украины, а также стал местом специального брифинга госсекретаря США Энтони Блинкена. Проект является совместной инициативой "Укрзализныци" и Gres Todorchuk под кураторством Кати Тейлор", - напоминают в УЗ.

Кроме того, сообщается, что открыта продажа билетов на новый поезд №90/89 Киев – Перемышль (Польша) через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Этот поезд предоставит, в частности, винничанам, комфортное ночное сообщение с Польшей в дополнение к "Интерсити+" с местами для сидения.

Согласно заявленному расписанию, поезд будет отправляться из Киева в 22:52, прибывать в Винницу в 2:03, в Тернополь в 6:28, во Львов в 8:55, а в Перемышль (Пшемысль) в 11:13.

Отправление обратно указано в 13:45, из Львова – в 18:25, Тернополя – в 21:03, Винницы – в 1:58, а прибытие в Киев – в 5:42. Впрочем, сервис booking.uz.gov.ua такой поезд пока не отображает, а дату начала курсирования УЗ не сообщает.

В ноябре также поступят в продажу билеты на новый поезд Харьков – Хелм (Польша), а с 11 декабря обещает начать курсирование нового ежедневного рейса австрийской железной дороги Вена (Австрия) – Чоп.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщают об ускорении популярных ныне международных рейсов №23 Киев — Хелм (на 2 часа в обе стороны) и №67 Киев — Варшава (на 2 часа в Польшу и на 1 час в Украину). Напомним, ранее в пятницу в УЗ рассказали и о ряде других изменений в расписании поездов.