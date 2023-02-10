"Укрзализныця" второй раз запустит символический "Поезд единения" с Закарпатья на Донбасс: где будут остановки

"Укрзализныця" повторно запустит "Поезд единения", который в этом году соединит девять областей Украины по маршруту из Ужгорода до Краматорска. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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"В этом году "Поезд единения" имеет для нас особую ценность: за 12 месяцев, прошедших от запуска прошлого поезда, мы действительно почувствовали, какую силу объединена нация", - комментирует перевозчик.

На железнодорожном вокзале Ужгорода также 16 февраля в 9:00 откроется фотовыставка "Единство ради будущего", которая расскажет об этапах и особенностях эвакуации детей поездами УЗ из разных уголков Украины.

"Укрзализныця" приглашает жителей города посетить выставку и отправку поезда и подписать специальные железнодорожные открытки, которые поезд через всю страну доставит в Краматорск непосредственно в руки военным, которые сейчас защищают Донецкую область.

Отправление поезда №104/103 из Ужгорода состоится в 11:45. Присоединиться к встрече поезда и подписать послание защитникам можно будет также на пути следования рейса: Мукачево – в 13:05; Свалява – в 13:40; Воловец – в 14:19; Лавочное – в 14:59; Славское – в 15:21; Львов – в 17:30; Полтава-Южная – в 6:22; Лозовая – в 8:50; Славянск – в 11:13. Поезд прибудет в Краматорск в 11:40.

Обратно поезд отправится 17 февраля в 12:40 и прибудет во Львов в 6:25 на следующий день. Билеты на рейс уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, что первый "Поезд единения" 16 февраля 2022 провез флаг Украины через 12 областей от Рахова (Закарпатская область) до оккупированного ныне Мариуполя (Донецкая область). Флаг был передан украинским морякам, впрочем, место его пребывания после начала полномасштабного российского вторжения пока остается неизвестным.

Отметим, что 14 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Целью этого было названо "усиление консолидации украинского общества, укрепление его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание", поскольку именно на эту дату многие спикеры прогнозировали начало масштабного российского военного вторжения в Украину. Впрочем, в этот день оно так и не произошло, хотя произошло спустя всего неделю - 24 февраля.