Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения и повысил зарплаты военнослужащим

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля 2022 года Днем единения, а также увеличил зарплаты военнослужащим ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание объявить 16 февраля 2022 года Днем единения", — говорится в указе.

В этот день поднимут флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, а в 10:00 исполнят государственный гимн. Предусмотрено также, что зарубежные дипломатические учреждениям Украины проведут имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку страны.

Указ содержит пункт о том, что Кабмин должен обеспечить с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30 процентов и доведение до 20 процентов с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы Украины и Нацгвардии.

Предусмотрено также создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы "UАразом" для обеспечения ежедневного информирования населения о реальной ситуации, мерах по укреплению обороноспособности государства, а также для организации информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Кабмин должен ускорить создания и функционирования системы территориальной обороны, а также обеспечить меры по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

14 февраля 2022 года Зеленский обратился к гражданам страны и подчеркнул, что Донбасс и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем. Он отметил, что украинцы хотят свободы и готовы бороться за нее.

В тот же день перед обращением президента Владимира Зеленского секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возглавляемое им ведомство не видит угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля.