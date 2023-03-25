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Транспорт
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"Укрзализныця" сообщила об обновлении правил перевозки: изменения коснулись и возврата билетов

Укрзализныця, поезд
"Укрзализныця". Фото: Приднепровская железная дорога

В Украине вступили в силу изменения правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом. Среди прочего нововведения коснулись возврата средств пассажирам, которые сдали билеты. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что теперь разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если билет возвращается не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее эти нормы были при возвращении билета не менее чем за 9 часов).

Также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было раньше) после отправления поезда (не более чем через час после отправления). Стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета после отправки возможен только офлайн.

Фото 2 — "Укрзализныця" сообщила об обновлении правил перевозки: изменения коснулись и возврата билетов
Составляющие стоимости проезда в поездах. Фото: "Укрзализныця"

Кроме того, обновленные правила предусматривают:

  • упрощение процесса оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (ранее, согласно правилам, оформлять такой заказ можно было только в письменном виде лично, теперь процедуру можно перенести в онлайн);
  • приведение терминов и определений в соответствие современным нормам (например, определение "ребенок-инвалид" заменено на "ребенок с инвалидностью", а определение "инвалид войны" заменено на определение "лицо с инвалидностью в результате войны");
  • урегулирование заказа перевозок автомобилей через электронные сервисы;
  • уточнение порядка оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;
  • введение новой категории поездов – местные поезда (они предназначены для соединения инфраструктуры разных видов транспорта), а также определение порядка оформления, проезда и возврата проездных документов для такого транспорта.