"Укрзализныця" сообщила об обновлении правил перевозки: изменения коснулись и возврата билетов

В Украине вступили в силу изменения правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом. Среди прочего нововведения коснулись возврата средств пассажирам, которые сдали билеты. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что теперь разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если билет возвращается не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее эти нормы были при возвращении билета не менее чем за 9 часов).

Также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было раньше) после отправления поезда (не более чем через час после отправления). Стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета после отправки возможен только офлайн.

Составляющие стоимости проезда в поездах. Фото: "Укрзализныця"

Кроме того, обновленные правила предусматривают: