"Укрзализныця" ввела некоторые запреты на перевозку зерна в полувагонах

Бизнес в дальнейшем сможет перевозить зерно в полувагонах, но с соблюдением требований, принятых ОСЖД (международное объединение железных дорог). Компания ввела запрет на размещение и крепление грузов в полувагоне с нарушением требований СМГС Приложение 3 "Технические условия размещения и крепления грузов".

Об этом в Facebook сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

"Пожалуйста, транспортируйте зерно с условием выполнения требований размещения и крепления груза в грузовом вагоне", — призвал Ткачев.

Он рассказал об основных нарушениях, которые фиксировала УЗ в последнее время:

Использование для закрепления тентов наружных деталей кузова полувагона, которые для этого не приспособлены; Защитное укрытие прикрепляется к вагону способом, не исключающим возможность его отрыва и парусности на пути следования; Использование для крепления укрытий/тентов увязок одноразового использования и т.п.

В частности, первый пункт – нарушение требований СМГС Приложение 3; Глава 1 Рисунок 15 – где конкретно определено размещение устройств для увязки груза в полувагоне (ПВ), а именно на части конструкции полувагона.

При движении поезда тенты взлетают, если их неправильно прикрепляют. Ткачев подчеркивает, что это может привести к аварийной ситуации, если, например, на встречу будет ехать другой поезд.

Напомним, с 1 марта УЗ начала продажу услуги по перевозке грузов в полувагонах и на фитинговых платформах на аукционах в электронной торговой системе Prozorro.Продажи. В то же время следует напомнить, что УЗ планировала ввести запрет с 1 марта на перевозку зерна в частных полувагонах в связи с ухудшением эксплуатационных показателей.

Но после консультаций с аграриями, министром аграрной политики Николаем Сольским и вице-премьером – министром восстановления Александром Кубраковым, УЗ решила не запрещать перевозку зерна в полувагонах на данном этапе.