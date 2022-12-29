"Важнейший груз". "Укрзализныця" за 2022 год перевезет более 28 млн тонн зерна - прогноз

АО "Укрзализныця" по итогам 2022 года перевезет 28,5 млн. тонн зерновых грузов. Такой прогноз 29 декабря озвучил замдиректора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев, передает railinsider.

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"В этом году зерно для железной дороги стало важнейшим грузом: почти 30% от общей нагрузки и 50% экспортных перевозок", - сказал Ткачев, отметив, что показатели зерновых перевозок лучше по сравнению со всеми остальными номеклатурами груза.

Он уточнил, что "Укрзализныця" за 11 месяцев перевезла почти 25 млн 650 тыс тонн зерна, и это всего на 4 млн меньше, чем в 2021 году.

Ткачев отметил, что с 24 февраля перевозки из-за западных пограничных переходов выросли в 30 раз.

"Уже более 1 млн тонн мы перевозим ежемесячно зерна через западные пункты пропуска", – сказал он.

Известно, что в августе "Укрзализныця" отгрузила на внешние рынки 1,6 млн тонн зерновых грузов. Тогда показатель стал рекордным с начала полномасштабной российско-украинской войны. Результат удалось достичь благодаря разблокированию украинских морских портов в рамках Стамбульских зерновых договоренностей.