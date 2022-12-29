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"Важнейший груз". "Укрзализныця" за 2022 год перевезет более 28 млн тонн зерна - прогноз
АО "Укрзализныця" по итогам 2022 года перевезет 28,5 млн. тонн зерновых грузов. Такой прогноз 29 декабря озвучил замдиректора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев, передает railinsider.
"В этом году зерно для железной дороги стало важнейшим грузом: почти 30% от общей нагрузки и 50% экспортных перевозок", - сказал Ткачев, отметив, что показатели зерновых перевозок лучше по сравнению со всеми остальными номеклатурами груза.
Он уточнил, что "Укрзализныця" за 11 месяцев перевезла почти 25 млн 650 тыс тонн зерна, и это всего на 4 млн меньше, чем в 2021 году.
Ткачев отметил, что с 24 февраля перевозки из-за западных пограничных переходов выросли в 30 раз.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Уже более 1 млн тонн мы перевозим ежемесячно зерна через западные пункты пропуска", – сказал он.
Известно, что в августе "Укрзализныця" отгрузила на внешние рынки 1,6 млн тонн зерновых грузов. Тогда показатель стал рекордным с начала полномасштабной российско-украинской войны. Результат удалось достичь благодаря разблокированию украинских морских портов в рамках Стамбульских зерновых договоренностей.