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"Найважливіший вантаж". "Укрзалізниця" за 2022 рік перевезе понад 28 млн тонн зерна — прогноз
АТ "Укрзалізниця" за підсумками 2022 року перевезе 28,5 млн тонн зернових вантажів. Такий прогноз 29 грудня озвучив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, передає railinsider.
"Цього року зерно для залізниці стало найважливішим вантажем: майже 30% від загального навантаження та 50% експортних перевезень", – сказав Ткачов, зауваживши, що показники зернових перевезень найкращі порівняно з усіма іншими номеклатурами вантажу.
Він уточнив, що "Укрзалізниця" за 11 місяців перевезла майже 25 млн 650 тис тонн зерна, і це лише на 4 млн менше, ніж в 2021 році.
Ткачов зазначив, що з 24 лютого перевезення через західні прикордонні переходи зросли у 30 разів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Уже більше 1 млн тонн ми перевозимо щомісяця зерна на західні переходи", – сказав він.
Відомо, що у серпні "Укрзалізниця" відвантажила на зовнішні ринки 1,6 млн тонн зернових вантажів. Тоді показник став рекордним з початку повномасштабної російсько-української війни. Результату вдалося досягти завдяки розблокуванню українських морських портів у рамках Стамбульських зернових домовленостей.