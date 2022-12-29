"Найважливіший вантаж". "Укрзалізниця" за 2022 рік перевезе понад 28 млн тонн зерна — прогноз

АТ "Укрзалізниця" за підсумками 2022 року перевезе 28,5 млн тонн зернових вантажів. Такий прогноз 29 грудня озвучив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, передає railinsider.

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"Цього року зерно для залізниці стало найважливішим вантажем: майже 30% від загального навантаження та 50% експортних перевезень", – сказав Ткачов, зауваживши, що показники зернових перевезень найкращі порівняно з усіма іншими номеклатурами вантажу.

Він уточнив, що "Укрзалізниця" за 11 місяців перевезла майже 25 млн 650 тис тонн зерна, і це лише на 4 млн менше, ніж в 2021 році.

Ткачов зазначив, що з 24 лютого перевезення через західні прикордонні переходи зросли у 30 разів.

Уже більше 1 млн тонн ми перевозимо щомісяця зерна на західні переходи", – сказав він.

Відомо, що у серпні "Укрзалізниця" відвантажила на зовнішні ринки 1,6 млн тонн зернових вантажів. Тоді показник став рекордним з початку повномасштабної російсько-української війни. Результату вдалося досягти завдяки розблокуванню українських морських портів у рамках Стамбульських зернових домовленостей.