"Укрзалізниця" запровадила деякі заборони щодо перевезення зерна у напіввагонах

Бізнес надалі зможе перевозити зерно в напіввагонах, але з дотриманням вимог прийнятих ОСЖД (міжнародне об‘єднання залізниць). Компанія запровадила заборону на розміщення та кріплення вантажів у напіввагоні з порушенням вимог СМГС Додаток 3 "Технічні умови розміщення і кріплення вантажів".

Про це у Facebook повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

"Будь ласка транспортуйте зерно за умови виконанням вимог розміщення та кріплення вантажу у вантажному вагоні", — закликав Ткачов.

Він розповів про основні порушення, які фіксувала УЗ останнім часом:

Використання для закріплення тентів зовнішніх деталей кузова напіввагону, які для цього не пристосовані; Захисне укриття прикріплюється до вагону способом, що не виключає можливість його відриву та парусність на шляху прямування; Використання для кріплення укриттів/тентів ув’язок одноразового використання тощо.

Зокрема, перший пункт — порушення вимог СМГС Додаток 3; глава 1 Малюнок 15 — де конкретно визначено розміщення пристроїв для ув'язування вантажу у напіввагоні (ПВ), а саме на частині конструкції напіввагона.

Під час руху поїзда тенти злітають, якщо їх неправильно прикріплюють. Ткачов підкреслює, що це може призвести до аварійної ситуації, якщо, наприклад, на зустріч їхатиме інший потяг.

Нагадаємо, з 1 березня УЗ розпочала продаж послуги з перевезення вантажів у напіввагонах і на фітингових платформах на аукціонах в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Водночас, варто нагадати, що УЗ планувала запровадити заборону з 1 березня на перевезення зерна у приватних напіввагонах у зв'язку з погіршенням експлуатаційних показників.

Але після консультацій з аграріями, міністром аграрної політики Миколою Сольським та віце-прем'єром – міністром відновлення Олександром Кубраковим, УЗ вирішила не забороняти перевезення зерна у напіввагонах на даному етапі.