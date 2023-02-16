Коли "Укрзалізниця" почне продавати послуги перевезень вантажів у напіввагоні через Prozorro.Продажі

АТ "Укрзалізниця" з 1 березня 2023 року розпочне продаж послуги з перевезення вантажів у напіввагонах і на фітингових платформах на аукціонах в електронній торговій системі Prozorro.Продажі.

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Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на співбесіді з учасниками ринку 6 лютого, передає агентство "Інтерфакс".

"Укрзалізниця" розширює застосування ринкового механізму аукціонів при продажу власних вагонів на інші типи вагонів. З 1 березня 2023 року ми на початку виставляємо на аукціонах Prozorro.Продажі всі напіввагони, які маємо. Не буде розподілу по заявкам, тільки аукціон", — заявив Ткачов.

В свою чергу відправники вантажів у напіввагонах тепер мають до 1 березня укласти договори з майданчиками та вивчити процедуру торгів.

Коли УЗ розподіляла напіввагони та фітингові платформи між замовниками-відправниками через програму АС "Месплан", то оголошена ставка плати складала 1,4 тис. грн/добу. Ставка плати оголошувалась заздалегідь 26-28 числа кожного місяця та діяла один місяць. Ціна змінювалася один раз на місяць залежно від використання вагонів УЗ під час перевезення: підвищувалася при зростанні попиту і навпаки.

На Prozorro.Продажі під час продажу послуг напіввагонів будуть застосовані "голландські" аукціони (на зниженні ціни).

"До останнього ми продавали свої піввагони за фіксованою ставкою плати за використання - 1,4 тис. грн/добу. Ми розуміємо, що, можливо, це неринкова ціна на сьогодні, тому за допомогою торгів протестуємо ринок", — сказав він.

В аукціонах зможуть взяти участь усі охочі, хто уклав договір з "Укрзалізницею" та акредитованими для роботи в ЕТС Prozorro.Продажі майданчиками. Вагони виставлятимуться лотами зі стартовою ціною та кроком у торгах 1%.

Зауважимо, за підсумками 2022 року УЗ перевезла 28,5 млн тонн зернових вантажів. В компанії назвали зерно найголовнішим вантажем.

Водночас, варто нагадати, що УЗ планувала запровадити заборону з 1 березня на перевезення зерна у приватних напіввагонах у зв'язку з погіршенням експлуатаційних показників. Але після консультацій з аграріями, міністром аграрної політики Миколою Сольським та віце-прем'єром – міністром відновлення Олександром Кубраковим, УЗ вирішила не забороняти перевезення зерна у напіввагонах на даному етапі.