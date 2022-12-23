"Укрзалізниця" досягла відстрочки виплат по євробондах на $895 млн

Пропозиція "Укрзалізниці" відстрочити на два роки виплати за підлягаючим погашенню в липні 2024 року та липні 2026 єврооблігаціям на загальну суму $895 млн отримала остаточне схвалення необхідної кількості їхніх власників.

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Про це в Facebook повідомив міністерство інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Погашення за єврооблігаціями, які були випущені у 2019 році, з 2024 року перенести на 2026 рік, а випущених у 2021 році — з 2026 року на 2028 рік відповідно. Виплати купонів, які припадали на 2023–2024 роки, перенесени до січня 2025 року з можливістю їх капіталізації", — резюмував він.

Міністр зазначив, що рішення, підтримане Кабінетом міністрів та Міністерстфом фінансів, JP Morgan та Dragon Capital, забезпечить стабільні пасажирські та вантажні перевезення.

"Відтермінування виплат по єврооблігаціям дозволить Укрзалізниці знизити навантаження на ліквідність компанії в умовах сьогодення та сприятиме стабільній роботі та безперервним залізничним перевезенням вантажів і пасажирів в умовах воєнного та післявоєнного часу", - підкреслив очільник Мінінфраструктури.

Відомо, що всі зміни до випусків набудуть чинності найближчим часом після виплати власникам єврооблігацій винагороду за згоду відстрочити виплати у розмірі 0,5% від номіналу.

Нагадаємо, раніше інші державні компанії та установи зверталися до власників деяких свої облігацій з запитом відстрочити виплати. Зокрема, НАК "Нафтогаз України" запропонував власникам єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022 та 2026 роках, активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення.