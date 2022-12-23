"Укрзализныця" достигла отсрочки выплат по евробондам на $895 млн

Предложение "Укрзализныци" отсрочить на два года выплаты по подлежащим погашению в июле 2024 года и июле 2026 еврооблигациям на общую сумму $895 млн получило окончательное одобрение необходимого количества их владельцев.

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Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Погашение по еврооблигациям, выпущенным в 2019 году, с 2024 года перенести на 2026 год, а выпущенных в 2021 году — с 2026 года на 2028 год соответственно. Выплаты купонов, которые приходились на 2023–2024 годы, перенесены с возможностью их капитализации", - резюмировал он.

Министр отметил, что решение, поддержанное Кабинетом министров и Министерством финансов, JP Morgan и Dragon Capital, обеспечит стабильные пассажирские и грузовые перевозки.

"Отсрочка выплат по еврооблигациям позволит Укрзализныци снизить нагрузку на ликвидность компании в условиях сегодняшнего дня и будет способствовать стабильной работе и непрерывной железнодорожной перевозке грузов и пассажиров в условиях военного и послевоенного времени", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Известно, что все изменения в выпуски вступят в силу в ближайшее время после выплаты держателям еврооблигаций вознаграждение за согласие отсрочить выплаты в размере 0,5% от номинала.

Напомним, ранее другие государственные компании и учреждения обращались к владельцам некоторых своих облигаций с запросом отсрочить выплаты. В частности, НАК "Нефтегаз Украины" предложил владельцам еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2022 и 2026 годах, активизировать взаимодействие для поиска взаимоприемлемого решения.