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Энергетика
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"Нафтогаз" предложил владельцам дефолтных евробондов возобновить диалог

"Нафтогаз" предложил владельцам дефолтных евробондов возобновить диалог

НАК "Нафтогаз Украины" предложил владельцам еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2022 и 2026 годах, активизировать взаимодействие для поиска взаимоприемлемого решения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В сообщении НАК на Ирландской фондовой бирже от 18 ноября 2022 года сказано, что "Нафтогаз" назначил Lazard Frères SAS эксклюзивным финансовым советником, который будет координировать процесс переговоров вместе с AEQUO и Freshfields Bruckhaus Deringer - юридическими советниками "Нафтогаза".

"Одним из наших ключевых приоритетов является возобновление доверия к "Нафтогазу", в том числе среди наших инвесторов. Предложение вернуться к конструктивному диалогу – первый шаг к этому", - прокомментировал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

В пресс-службе НАК отметили, что после назначения нового руководителя приоритетами компании являются:

  • обеспечение энергетической стабильности и независимости;
  • повышение доверия к "Нафтогазу" со стороны государства, международных партнеров, кредиторов и инвесторов;
  • обеспечение стабильного прохождения текущего отопительного сезона.

Напомним, владельцы еврооблигаций "Нафтогаза" с погашением в июле 2024 года в августе согласились перенести отсрочку по их погашению на 2026 год.

"Нафтогаз" аргументирует предложение об отсрочке выплат необходимостью в решении правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что нужно около 8 миллиардов долларов.

Автор:
Вита Молодан