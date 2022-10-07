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Владельцы еврооблигаций Ощадбанка согласились на смягчение ряда условий по ним
Государственный Ощадбанк на повторно созванном собрании 7 октября получил согласие владельцев его еврооблигаций с погашением в 2025 году на изменение ряда условий кредитных соглашений, в частности, отказа на период военного положения и 6 месяцев после него от ковенанта поддержки достаточности капитала.
Об этом говорится в биржевом сообщении Ощадбанка, передает агентство "Интерфакс".
Владельцы еврооблигаций госбанка с погашением в 2023 году дали аналогичное согласие на собрании 22 сентября. Это означает, что теперь все условия выполнены для обоих выпусков и в ближайшее время соответствующие изменения будут формально закреплены.
"Ожидаемое снижение коэффициента достаточности капитала в основном связано с негативным влиянием на экономику Украины, вызванным полномасштабным российским вторжением, что, в свою очередь, привело к увеличению резервов на возможные потери по кредитам банком вследствие негативного влияния на финансовое положение заемщиков банка", – объяснили свое предложение в госбанке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что Национальный банк Украины еще 25 февраля принял решение о том, что не будет применять санкции к банкам за нарушение требований к капиталу, включая минимальные требования к достаточности капитала.
Владельцам еврооблигаций все еще предлагается согласовать задержку публикации отчета за 2021 год до 30 сентября 2022 года и выплату дивидендов 318,117 млн грн 4 марта 2022 года.
Ощадбанк в 2015 году реструктуризировал еврооблигации с погашением в 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,2 млрд. Реструктуризация предусматривала продление сроков погашения и изменение процентной ставки: для евробондов на $700 млн - до 10 марта 2023 года и повышением ставки до 9,375% годовых, на $500 млн - до 20 марта 2025 года и 9,625.