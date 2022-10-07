Власники єврооблігацій Ощадбанку погодилися на пом'якшення низки умов щодо них

Державний Ощадбанк на повторно скликаних зборах 7 жовтня отримав згоду власників його єврооблігацій з погашенням у 2025 році на зміну низки умов кредитних угод, зокрема, відмови на період військового стану та шести місяців після нього від ковенанта підтримки достатності капіталу.

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Про це йдеться в біржовому повідомленні Ощадбанку, передає агентство "Інтерфакс".

Власники єврооблігацій держбанку із погашенням у 2023 році дали аналогічну згоду на зборах 22 вересня. Це означає, що тепер всі умови виконані для обох випусків, і найближчим часом відповідні зміни будуть формально закріплені.

"Очікуване зниження коефіцієнта достатності капіталу в основному пов'язане з негативним впливом на економіку України, спричиненим повномасштабним російським вторгненням, що, у свою чергу, призвело до збільшення резервів на можливі втрати за кредитами банком внаслідок негативного впливу на фінансове становище позичальників банку", – пояснили свою пропозицію в держбанку.

Зазначимо, що Національний банк України ще 25 лютого ухвалив рішення, що не застосовуватиме санкції до банків за порушення вимог до капіталу, включаючи мінімальні вимоги до достатності капіталу.

Власникам єврооблігацій все ще пропонується погодити затримку публікації звіту за 2021 рік до 30 вересня 2022 року та виплату дивідендів 318,117 млн грн 4 березня 2022 року.