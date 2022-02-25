Національний банк тримає оборону. Вжив заходів задля підтримки банківської системи

Національний банк, аби мінімізувати негативний вплив агресії РФ, вжив низку заходів для підтримки стабільності банківської системи, передає пресслужба регулятора. Серед іншого, НБУ затвердив правила роботи банків у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану.

Зокрема, йдеться про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Нацбанк також визначив особливості проведення у 2022 році оцінки стійкості банків, яка щорічно проводиться регулятором. Передбачено, що така оцінка здійснюватиметься із застосуванням лише першого та другого етапів.

Паралельно НБУ ухвалив рішення про незастосування заходів впливу за порушення: банками – економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції та строків подання статистичної звітності; банківськими групами – вимог щодо достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів ліквідності, кредитного ризику.

Правда, тільки у тому випадку, якщо такі порушення виникли починаючи з 24 лютого 2022 року та спричинені негативним впливом військової агресії Російської Федерації проти України.

Відповідні кроки затверджені постановою Правління Національного банку від 25 лютого 2022 року № 23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп", що набирає чинності з 25 лютого та діятиме до її відміни.

Нагадаємо, на рахунок у НБУ, який створили спеціально для збору коштів для підтримки української армії, надійшло більше 300 млн грн. Мультивалютний спецрахунок створили напередодні у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України.