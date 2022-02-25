Национальный банк держит оборону: принял меры для поддержки банковской системы

Национальный банк, чтобы минимизировать негативное влияние агрессии РФ, принял ряд мер по поддержанию стабильности банковской системы, передает пресс-служба регулятора. Среди прочего НБУ утвердил правила работы банков в связи с введением в Украине военного положения.

В частности, речь идет об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям. Нацбанк также определил особенности проведения в 2022 году оценки устойчивости банков, ежегодно проводимой регулятором. Предполагается, что такая оценка будет производиться с применением только первого и второго этапов.

Параллельно НБУ принял решение о неприменении мер воздействия за нарушение: банками – экономических нормативов, лимитов открытой валютной позиции и сроков представления статистической отчетности; банковскими группами – требования относительно достаточности регулятивного капитала, экономических нормативов ликвидности, кредитного риска.

Правда, только в том случае, если такие нарушения возникли начиная с 24 февраля 2022 года и вызваны негативным влиянием военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Соответствующие шаги утверждены постановлением Правления Национального банка от 25 февраля 2022 № 23 "О некоторых вопросах деятельности банков Украины и банковских групп", которое вступает в силу с 25 февраля и будет действовать до его отмены.

Напомним, на счет в НБУ, который был создан специально для сбора средств для поддержки украинской армии, поступило более 300 млн грн. Мультивалютный спецсчет был создан накануне в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины.