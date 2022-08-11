Евробонды Украины подорожали на новости о согласии их владельцев на отсрочку выплат

Украинские еврооблигаций дешевели в период, когда Украина вела переговоры с их владельцами по отсрочке выплат и погашения. После того, как инвесторы приняли предложение, евробонды выросли в среднем на 3,5%.

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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные динамики котировок евробондов Украины.

К концу дня 10 августа за облигации, которые должны погашаться уже 1 сентября 2022 года, давали 33,1% номинала, 1 сентября 2023 года - 25,1% номинала, а в феврале 2020 года - 21,4%.

Теперь почти все среднесрочные бумаги с первоначальным погашением к 2028 году теперь котируются по 20-20,8% годовых, что на 0,8-1 п.п. лучше показателя до дня объявления решения владельцев ценных бумаг.

Наименьшее удорожание показали еврооблигации с погашением в 2029-2033 годах – всего на 0,1-0,3 п.п., до 19,4-18,4% от номинала.

Если сравнить котировки еврооблигаций после объявления решения инвесторов с теми, которые были накануне объявления украинской стороне предложения об отсрочке, то в среднем они выросли на 5,1% или на 0,9 п.п.

По данным Минфина, всего на рынке сейчас в обращении 13 выпусков еврооблигаций Украины общей номинальной стоимостью 17,26 миллиарда долларов и 2,25 миллиарда евро.

С такой же просьбой к инвесторам отсрочить выплаты обратился и ряд украинских деркомпаний. В частности, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о согласии владельцев этих бумаг на отсрочку выплат процентов по ним и перенос срока их погашения на два года. Как и по всем упомянутым выше облигациям, изменения вступят в силу 11 августа.

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