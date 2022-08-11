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Фондові ринки
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Євробонди України подорожчали на новині про згоду їхніх власників на відстрочення виплат

Євробонди України подорожчали на новині про згоду їхніх власників на відстрочення виплат

Українські єврооблігацій дешевшали в період, коли Україна вела переговори з їх власниками щодо відстрочки виплат і погашення. Після того, як інвестори прийняли пропозицію, євробонди зросли у середньому на 3,5%.

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Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані динаміки котирувань євробондів України.

Під кінець дня 10 серпня за облігації, які мали б погашатися вже 1 вересня 2022 року, давали 33,1% номіналу, 1 вересня 2023 року – 25,1% номіналу, а у лютому 2020 року – 21,4%.

Тепер майже всі середньострокові папери з первісним погашенням до 2028 року тепер котируються по 20-20,8% річних, що на 0,8-1 п.п. краще за показник до дня оголошення рішення власників цінних паперів.

Найменше подорожчання показали єврооблігації з погашенням у 2029-2033 роках – лише на 0,1-0,3 в.п., до 19,4-18,4% від номіналу.

Якщо порівняти котирування єврооблігацій після оголошення рішення інвесторів з тим, які були напередодні оголошення українською сторону пропозиції про відстрочення, то в середньому вони зросли на 5,1%, або на 0,9 п.п.

За даними Мінфіну, всього на ринку зараз перебувають у обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю 17,26 мільярда доларів та 2,25 мільярда євро.

З таким же проханням до інвесторів відстрочити виплати звернувся і ряд українських деркомпаній. Зокрема, Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про згоду власників цих паперів на відстрочення виплат відсотків за ними та перенесення терміну їх погашення на два роки. Як і за всіма згаданими вище облігаціями, зміни набудуть чинності 11 серпня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com