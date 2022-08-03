"Нафтогаз" зробив нову пропозицію власникам євробондів щодо відстрочення виплат

НАК "Нафтогаз" направить нові умови відтермінування виплат інвесторам в найближчі дні. З власниками євробондів панують погодити відстрочку виплат за ними на два роки. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення біржі.

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В новій пропозиції, на відміну від початкової пропонується відстрочити погашення та відповідно продовжити звернення на два роки не лише євробондів-2022, а й євробондів-2024 та євробондів-2026.

"Запитуване відстрочення термінів погашення та процентних платежів з погляду грошових потоків загалом відповідає умовам, запропонованим іншими українськими державними емітентами, та умовам, включеним у запит згоди, ініційований українським Сувереном 20 липня 2022 року", — наголошується в повідомленні.

"Нафтогаз" зазначає, що нову пропозицію погодив Кабмін, видавши відповідне розпорядження №670 від 1 серпня 2022 року. Інвестори повинні прийняти рішення щодо нових умов до 16:00 12 серпня, а збори та оголошення результатів призначено на 17 серпня.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко уточнив, що для отримання згоди держателів єврооблігацій на перших зборах кворум повинен скласти 2/3 від загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% від учасників зборів.

Попереднього разу "Нафтогаз" не отримала згоди від кредиторів на відстрочку виплат за єврооблігаціями на суму 335 млн доларів. Погашення відсотків має відбутися 26 липня. Проте компанія також не отримала від Кабінету міністрів дозвіл на здійснення такої виплати. Компанія має намір підготувати власникам єврооблігацій нову пропозицію.

26 липня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не змогла виплатити купон за своїми єврооблігаціями і таким чином увійшла до "жорсткого дефолту".