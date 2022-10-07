"Укрзалізниця" хоче відмовитися від системи тарифів на вантажні перевезення, яка діє 25 років

"Укрзалізниця" пропонує повністю змінити систему утворення тарифів на вантажні перевезення, яка функціонувала останні 25 років, відмовившись від чинного Збірника тарифів на перевезення вантажів. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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За словами голови правління УЗ Олександра Камишіна, пропонується скоротити кількість схем базових ставок з існуючих 29 до однієї та враховувати лише відстань перевезення, масу вантажу, особливості перевезення та маршрутизацію. Кількість коефіцієнтів пропонується скоротити з існуючих 15 до одного.

Орім цього, в "Укрзалізниці" хочуть значно скоротити кількість додаткових зборів та окремих плат, які повинен сплачувати відправник. Замість 38 зборів, встановлених чинним збірником, пропонується залишити всього 6. Окрему плату пропонується залишити лише за спеціальні перевезення та послуги з охорони.

"Десятки років питання справедливості системи тарифоутворення було болючою темою у відносинах між перевізниками та відправниками вантажу. Ми це розуміли, тому з середини минулого року поступово змінювали її. Сьогодні ми хочемо максимально спростити існуючу систему та зробити її справедливою для всіх учасників ринку", – заявив Камишін.

Окрім зміни підходу до тарифоутворення, "Укрзалізниця" також пропонує вирівняти класи вантажних перевезень та встановити єдиний тариф на перевезення порожніх вагонів.

"Ці ініціативи ніяк не впливають на фінансові результати УЗ, але багато змінюють для вантажовласників. Після їх прийняття повністю зникне існуюча дискримінація частини виробників. Насправді все це — частина руху і компанії, і всієї країни до євроінтеграції", — додав керівник держкомпанії.

Перевізник нагадує, що діюча система тарифоутворення функціонує з 1997 року, а останні корективи до неї вносилися у 2008 році. Як вказують в УЗ, ця система багато років критикувалася відправниками вантажу через диспропорцію між тарифними класами та дискримінацію низки виробників: наприклад, тариф на перевезення порожніх вагонів для різних класів інколи відрізнявся в рази.

Нагадаємо при цьому, що тарифи на пасажирські перевезення, як заявляв Камишін на початку липня, "Укрзалізниця" підіймати до кінця 2022 року не планує.

Джерело фото: ua.depositphotos.com