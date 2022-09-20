Deutsche Dahn допоможе "Укрзалізниці" в розширенні міжнародних вантажних перевезень

"Укрзалізниця" та Deutsche Dahn домовилися про взаєморозуміння та співпрацю в галузі міжнародних вантажних перевезень. Як ідеться у повідомленні українського перевізника, відповідний меморандум підписали 20 вересня в Берліні голови компаній Олександр Камишін та Ріхард Лутц.

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Зазначається, що домовленість забезпечить отримання УЗ допомоги у відбудові української залізничної інфраструктури. Вона також охоплює співпрацю для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень, пропускної спроможності терміналів та консультаційні послуги для запровадження європейських стандартів в управлінні залізницею.

"Я впевнений, що партнерство між DB та "Укрзалізницею" може принести значні переваги обом сторонам у розширенні вантажних перевезень та експорті зерна до Європи. Немає сумніву, що DB є експертом у цій сфері. Я впевнений, що наше партнерство може принести цінні результати. Потужна синергія постане завдяки професіоналізму DB в поєднанні зі сміливістю й мотивацією УЗ", - заявив керівник останньої.

В УЗ нагадують, що почали працювати з DB над модернізацією та реформуванням залізничної системи України ще до повномасштабного російського вторгнення. Нове ж партнерство має на меті загалом покращити залізничні вантажні перевезення та зокрема сільськогосподарські. Фахівці DB Cargo допоможуть розробити та модернізувати вантажні коридори для перевалки між широкою та європейською коліями.

Як вказують в "Укрзалізниці", зараз вже є можливість отримати доступ до деяких великих вантажних вузлів західної залізничної мережі України за допомогою вантажних вагонів європейської колії, що значно скорочує час транспортування вантажів.

Варіант використання українських вагонів-хоперів розглядається як спосіб збільшення експорту зерна до Європейського союзу, оскільки ці вагони вміщують набагато більші обсяги зерна, ніж контейнери.

Зокрема, польські та румунські дочірні компанії DB Cargo вже використовують залізничні мережі поблизу кордону для транспортування великої кількості зерна. В УЗ констатують, що залізничне сполучення є корисною альтернативою морському шляху з України, оскільки останнім маршрутом все ще важко скористатися.

DB також продовжить допомагати "Укрзалізниці" в розвитку структур корпоративного управління, які, серед іншого, є обов’язковими для отримання Україною фінансової допомоги на відновлення.

Німецький перевізник також планує забезпечити УЗ запчастинами й розглядає можливість надання вантажних вагонів, хоча їх потрібно буде переобладнати для широкої колії, що потребуватиме додаткових зусиль.

Окрім цього, в "Укрзалізниці" повідомили, що під час виставки InnoTrans у Берліні "Польська державна залізниця" (PKP) та УЗ підписали спільну заяву про розвиток, продовження та зміцнення співпраці для сприяння подальшому розвитку економічних відносин між Польщею та Україною.

У ній компанії висловили зацікавленість у продовженні вигідної співпраці у розвитку систем залізничного транспорту в обох країнах як важливої частини транспортної системи Європи.

Також було наголошено на важливості змін, які відбуваються в структурі залізничних ринків Польщі та України внаслідок військових дій, що тривають. PKP та УЗ наголосили на необхідності діалогу щодо рішень з питань функціонування залізничного ринку, інституційних та організаційних змін, а також фінансування залізничного транспорту.

У рамках співпраці сторони проводитимуть періодичні консультації щодо розвитку залізничного транспорту та вживатимуть заходів щодо проведення трансформації залізничних систем Польщі та України.