Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" намерена передать пассажирские перевозки Deutsche Bahn с 2022 года

Кроме того, Мининфраструктуры хочет создать скоростное железнодорожное сообщение Варшава — Киев

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

"Укрзализныця" намерена передать с 2022 года управление пассажирскими перевозками немецкой компании Deutsche Bahn Engineering & Consulting. Об этом сказал на форуме "Большая стройка: новая железная дорога" министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНИАН.

"У нас есть по плану — мы это объявляли, мы об этом говорили, — что пассажирские перевозки мы передаем в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года. Мы к этому движемся, мы это провозглашаем", — подчеркнул он.

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По словам министра, компания уже имеет подобный успешный опыт в Казахстане, поэтому он надеется, что в Украине результаты будут не хуже.

Также Кубраков добавил, что в планах Министерства инфраструктуры до 2024 года — реализация программы по электрификации 500 км железной дороги, что позволит соединить все областные центры скоростным сообщением поездами "Интерсити". Кроме того, в ведомстве хотят создать скоростное железнодорожное сообщение между Варшавой и Киевом.

"Они тоже уже просчитали, что сверхскоростные поезда 300+ километров — супердорогие, там точно не про экономику, а по 250+ мы с ними полностью совпадаем в технических требованиях, и сейчас наши команды начинают работать. У нас есть договоренность, и итальянская компания, которая занимается разработкой ТЭО, начинает работать с двумя железными дорогами. Я надеюсь, что к концу года или уже в январе мы будем понимать точные цифры, точные коридоры", — рассказал он.

Отметим, в конце августа "Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. В УЗ заявили, что консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года и по завершении которого будет привлечена команда менеджеров Deutsche Bahn для непосредственного операционного управления пассажирскими перевозками.

Напомним также, что в начале 2020 года тогдашний украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении Украины передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn на 10 лет. В самой УЗ сначала заявили, что не были в курсе этой идеи.

Однако 5 февраля 2020 года УЗ, Deutsche Bahn и ее подразделение DB Engineering & Consulting подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной "управленческой и/или технической поддержки".

Однако после смены правительства в конце апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" приостановила на время сотрудничество с немецким ж/д оператором.

В конце сентября 2020 года тогдашний глава правления украинского ж/д монополиста Владимир Жмак заявил, что в УЗ пока не видят возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, в том числе DB. Однако при новом руководстве УЗ и Мининфраструктуры в 2021 году ситуация снова изменилась.

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