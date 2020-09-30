Транспорт 1 час назад

В "Укрзализныце" уже не видят смысла в сотрудничестве с Deutsche Bahn

Владимир Жмак не собирается привлекать каких-то международных консультантов для УЗ

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В "Укрзализныце" пока не видят возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, в том числе немецкую компанию Deutsche Bahn.

Об этом заявил глава правления украинского железнодорожного предприятия Владимир Жмак в интервью ЭП.

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"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла", — отметил он.

При этом Жмак подчеркнул, что пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства, что является "общеизвестной историей".

"Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", — сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.

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Ранее в "Укрзализныце" сообщали, что будут возвращаться к идее сотрудничества и консалтинга с немецкой Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий также заявлял, что вопрос консультаций немецкой компанией Deutsche Bahn по трансформации "Укрзализныци" пока ставится на паузу, а для IPO "Укрзализныци" (первая публичная продажа акций) сейчас "точно неудачное время".

Напомним, 5 февраля 2020 года "Укрзализныця", немецкая железная дорога "Deutsche Bahn" и ее компания-подразделение по консалтингу "DB Engineering & Consulting" подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.

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