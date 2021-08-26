Deutsche Bahn за €1 млн проконсультирует УЗ по реформированию пассажирских перевозок

"Укрзализныця" и компания Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. Как сообщает пресс-служба УЗ, речь идет о налаживании планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизации закупок и обновлении подвижного состава.

В частности, немецкая компания поможет "Укрзализныце" отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление.

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Отмечается, что консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года. После его успешного внедрения на втором этапе УЗ привлечет команду менеджеров Deutsche Bahn для непосредственного операционного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году.

DB E&C должна будет разработать дорожную карту по внедрению перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие пять лет и модель финансирования пассажирских перевозок.

В частности, эксперты должны будут определить объемы перевозок и ориентировочную потребность УЗ в капитальных инвестициях на обновление подвижного состава для использования в модели общественно важных перевозок.

Исполнитель услуг проведет также оценку перспективы закупки и производства пассажирского подвижного состава — региональных электропоездов, дизель-поездов, вагонов для ночных поездов — и возможности производства такого подвижного состава в рамках международной кооперации с участием украинского производителя.

"В процессе реформирования отрасли мы должны изменить многолетнюю практику, когда пассажирские перевозки финансируются за счет грузовых. Это отдельные направления бизнеса нашей компании, которые должны учитываться и финансироваться отдельно. Поэтому ожидаем от нашего консультанта разработки эффективной финансовой модели пассажирских перевозок", — добавил исполняющий обязанности главы УЗ Александр Камышин.

В свою очередь член совета директоров DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла отметил, что путь, на который сейчас встала "Укрзализныця", Германия прошла около 10 лет назад, и немецкий перевозчик рад делиться собственным опытом и усиливать сотрудничество с Украиной.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что передача в управление Deutsche Bahn пассажирских перевозок УЗ является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине.

"В этом году государство впервые финансирует пассажирские перевозки УЗ. Имея надлежащее финансирование и опираясь на опыт немецкой железной дороги, мы начинаем "Большую стройку" на "Укрзализныце", которая коснется всей инфраструктуры, парка подвижного состава и сервиса. Мы стремимся к немецкому качеству на украинском рынке железнодорожных перевозок", — заявил он.

В свою очередь, согласно данным в системе госзакупок ProZorro, 19 августа ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" "Укрзализныци" провело по упрощенной процедуре тендер по закупке консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности и управления, единственным участником и, соответственно, победителем стала Deutsche Bahn Engineering & Consulting. Сумма договора составляет 1,08 млн евро.

За эти деньги DB до сентября 2022 года будет предоставлять аналитические услуги, в том числе в части анализа общественно важных перевозок пассажиров, планов развития пассажирских железнодорожных перевозок в пятилетней перспективе, оценки перспектив закупки и производства пассажирского подвижного состава в Украине и возможностей принять участие в производстве такого подвижного состава в рамках производственной кооперации — то есть именно то, о чем и писала в своем сообщении УЗ.

Напомним, что в начале 2020 года тогдашний украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении Украины передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn на 10 лет. В самой УЗ сначала заявили, что не были в курсе этой идеи.

Однако 5 февраля 2020 года УЗ, Deutsche Bahn и ее подразделение DB Engineering & Consulting подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной "управленческой и/или технической поддержки".

Однако после смены правительства, в конце апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" приостановила на время сотрудничество с немецким ж/д оператором.

В конце сентября 2020 года тогдашний глава правления украинского ж/д монополиста Владимир Жмак заявил, что в УЗ пока не видят возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, в том числе DB.