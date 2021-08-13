"Укрзализныця" договорилась с Deutsche Bahn о сотрудничестве по энергоэффективности

АО "Укрзализныця" заключила договор с немецким консорциумом Deutsche Bahn Engineering & Consulting, согласно которому компания из Германии будет консультировать УЗ по подготовке инвестиционного плана для формирования новой системы энергоменеджмента.

Для этих целей ЕБРР предоставил 370 тысяч евро гранта, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на исполняющего обязанности председателя правления Александра Камышина.

Так, "Укрзализныця" должна сформировать инвестиционный план энергоэффективности в соответствии с обязательствами в рамках сотрудничества с ЕБРР по проекту электрификации железнодорожного направления Долинская — Николаев — Колосовка.

Камышин сообщил, что соглашение уже подписали и вскоре планируют начать сотрудничество с консультантом DB.

Согласно договору, консультант DB Engineering & Consulting GmbH должен в течение 1,5 года подготовить инвестплан энергоэффективности с определением приоритетных мероприятий.

Также, как предполагается, будут разработаны рекомендации и дорожная карта по получению сертификата ISO 50001 и представлена новая система энергоменеджмента "Укрзализныци".

Отмечается, что для реализации договора специальный фонд акционеров ЕБРР (СФА) согласился предоставить УЗ безвозвратный грант в сумме около 370 тысяч евро, который полностью покрывает сумму оплаты услуг консультанта.

Известно, что консорциум DB Engineering & Consulting GmbH определен консультантом "Укрзализныци" по результатам тендерной закупки по правилам и процедурам ЕБРР.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал возможность дальнейшего привлечения DB в управленческие процессы УЗ.

Напомним, что в начале 2020 года тогдашний украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении Украины передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn на 10 лет.

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В самой УЗ сперва заявили, что не были в курсе этой идеи.

Однако 5 февраля 2020 года УЗ, Deutsche Bahn и ее подразделение DB Engineering & Consulting подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной "управленческой и/или технической поддержки".

Однако после смены правительства, в конце апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" приостановила на время сотрудничество с немецким ж/д-оператором.

В конце сентября глава правления украинского ж/д-монополиста Владимир Жмак заявил, что в УЗ пока не видят возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, в том числе DB.