Агентство Fitch улучшило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг "Укрзализныци" на уровне "B" и улучшило прогноз рейтинга со "Стабильного" на "Позитивный".

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании.

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"Это стало возможным после изменения прогноза суверенного рейтинга Украины на "Позитивный" со "Стабильного", — объяснили в УЗ.

Там также пообещали уменьшить кредитный портфель компании.

"Одна из приоритетных задач — вывести "Укрзализныцю" на самый высокий уровень доверия международных партнеров. Для этого мы будем работать над уменьшением кредитного портфеля компании и ростом доходной базы "Укрзализныци", — заявил исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "CCC+", прогноз "Стабильный".

Перед этим агентство Fitch исключило "Укрзализныцю" из списка Rating Watch Negative, в котором находятся компании с перспективами снижения кредитного рейтинга, и подтвердило его на уровне "В".

Также сообщалось, что агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" с "Негативного" на "Позитивный".

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, определив его на уровне "B".

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