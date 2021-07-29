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S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня CCC+

После выпуска госкомпанией евробондов агентство пересмотрело прежнее решение о понижении ее рейтинга

Фото: Facebook-страница УЗ Фото: Facebook-страница УЗ
Фото: Facebook-страница УЗ

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня CCC+ с прогнозом "стабильный". Об этом говорится в сообщении самой госкомпании.

"Такое решение агентства обусловлено прежде всего успешным выпуском пятилетних облигаций участия в займе объемом 300 млн долларов и рефинансированием текущих долгов", — сказано в нем.

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По мнению агентства, выпуск облигаций УЗ позволит ей существенно улучшить ликвидность и эффективно управлять кредитным портфелем, в частности осуществлять выплаты по финансовым обязательствам в течение 2021-2022 годов, несмотря на значительные инвестиционные потребности и постоянное пребывание в условиях нестабильной рабочей среды.

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Напомним, что неделей ранее другое международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг "Укрзализныци" на уровне B, исключив его из списка с негативным прогнозом.

В начале июля УЗ разместила пятилетние еврооблигации на 300 млн долларов под 7,875% годовых. При этом агентство Fitch присвоило выпуску облигаций ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" с негативным прогнозом.

В июне сообщалось, что S&P изменило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци" с "негативного" на "позитивный". До этого, в апреле, агентство снизило рейтинг УЗ с уровня В- до ССС в связи с увеличением рисков рефинансирования.

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