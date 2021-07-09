"Укрзализныця" разместила евробонды на $300 млн под 7,9% годовых

"Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых.

Об этом 9 июля сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Как говорится в сообщении, спрос на приобретение вдвое превысил предложение "Укрзализныци", заявки на финансирование получены от 70 инвесторов — в основном из Великобритании и Швейцарии.

Предполагается, что привлеченные деньги УЗ направит на обслуживание долговых обязательств компании и погашение кредита перед дочерним банком российского "Сбербанка" в Украине.

При этом часть денег также планируется направить на пополнение оборотного капитала "Укрзализныци".

Также пресс-служба УЗ отмечает, что привлеченные деньги будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

"Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля "Укрзализныци", а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании", — рассчитывают на предприятии.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций "Укрзализныци" ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" и поместило его в список Rating Watch "Негативный".

В свою очередь рейтинговым агентством Standard&Poor's прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" был улучшен с "негативного" на "позитивный".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" подписала соглашение с российским "Сбербанком" об отсрочке погашения задолженности на сумму $116 млн, основные выплаты по которой приходились на 30 мая 2021 года.

Кредит от этого банка был привлечен УЗ с целью финансирования подготовки инфраструктуры к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу "Евро-2012".

Напомним, 6 мая исполнительная служба Министерства юстиции решила арестовать деньги на банковских счетах УЗ в ряде банков на общую сумму $13,75 млн и 99,77 млн грн.