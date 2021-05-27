"Укрзализныця" договорилась со Сбербанком о переносе графика погашения

АО "Укрзализныця" заключило соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком и планирует постепенно снизить стоимость этого финансирования.

Как сообщает пресс-служба ж/д предприятия, благодаря переносу срока погашения большей части долга, который приходился к погашению на май текущего года, существенно сбалансированы денежный поток и нагрузка на ликвидность УЗ.

"При этом с кредитором достигнуто соглашение о постепенном снижении стоимости финансирования. Компания оставляет за собой намерение осуществить дальнейшее рефинансирование этого долга, привлекая финансирование с международного рынка капиталов или одного из украинских банков", — говорится в сообщении.

По информации компании, изменение условий финансирования стало возможным благодаря конструктивной позиции кредитора и УЗ, а также благодаря поддержке Нацбанка и Министерства финансов, которые поддерживают реализацию мер по снижению негативного воздействия пандемии на транспортный сектор экономики.

"Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, "Укрзализныця" выполняет все обязательства перед государством, обществом и кредиторами своевременно и в полном объеме", — заявили в ж/д компании.

Напомним, по итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли — это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Как сообщалось, банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая 2021 года арестованы исполнительной службой за долги.

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает усилия для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, а некоторые счета уже разблокированы.