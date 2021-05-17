Транспорт 1 час назад

"Ситуация действительно серьезная": глава "Укрзализныци" прокомментировал арест счетов

Иван Юрик отмечает, что сейчас идут суды по действительности переуступки кредитных долгов УЗ VR Global Partners

Фото: Facebook страница УЗ Фото: Facebook страница УЗ
Фото: Facebook страница УЗ

АО "Укрзализныця" занимается урегулированием ситуации с арестом своих счетов из-за долгов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ситуация действительно серьезная, но мы сейчас ее регулируем. Некоторые счета уже разблокированы. Арест определенных средств на наших счетах состоялся в рамках попытки взыскать долг, который заимствовался УЗ в 2011-2012 годах у российского Проминвестбанка. В феврале 2019 года этот банк переуступил наш долг международному небанковскому учреждению", — сказал он.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Юрик, в частности, отметил, что УЗ не была стороной этого соглашения и поэтому не может отвечать за юридические риски, которые были заложены в этой сделке.

Читайте также:
"Укрзализныця" планирует привлечь в 2021 году почти 51 млрд грн

"Сейчас продолжаются судебные процессы относительно подтверждения действительности этой переуступки, существуют действующие решения судов, запрещающие взимать этот долг до момента подтверждения принадлежности нового кредитора, и как только эти процессы дойдут до своего логического конца, мы сможем финализировать сделку по реструктуризации указанной задолженности", — отметил руководитель компании.

Напомним, что в 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений УЗ, в том числе Южная и Юго-Западная железные дороги, привлекли у ПИБа ряд кредитных линий на общую сумму более 300 млн долларов. Впоследствии долги "Укрзализныця" были выкуплены компанией VR Global Partners (Каймановы острова), связанной с VR Capital Group.

Накануне появилась информация о том, что 6 мая исполнительная служба Министерства юстиции решила арестовать средства на банковских счетах УЗ в ряде банков на общую сумму 13,75 млн долларов и 99,77 млн грн. Деньги должны быть взысканы в пользу VR Global Partners в счет погашения кредитных долгов ЮЖД.

При этом это решение касалось исполнения лишь одного из четырех решений, вынесенных против УЗ Верховным судом еще 22 апреля. Три остальных иска предполагают принудительное взыскание с "Укрзализныци" суммарно 34 млн долларов и более 300 млн грн. В целом же отмечалось, что VR Capital является держателем долга УЗ в размере 160 млн долларов, а судебных процессов по этим долгам более 25.

Отметим также, что в конце апреля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" из-за увеличения рисков рефинансирования.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

C 1 июня Украина возобновляет международные ж/д маршруты: куда будут курсировать поезда
C 1 июня Украина возобновляет международные ж/д маршруты: куда будут курсировать поезда
Исполнительная служба арестовала 480 млн грн на счетах "Укрзализныци" (ДОКУМЕНТ)
Исполнительная служба арестовала 480 млн грн на счетах "Укрзализныци" (ДОКУМЕНТ)
"Укрзализныця" на лето запустит поезда из Чернигова и Сум в Одессу
"Укрзализныця" на лето запустит поезда из Чернигова и Сум в Одессу
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине планируют создать самолет дальнего радиолокационного действия

  3. ПриватБанк за семь лет выплатил вкладчикам оккупированного Крыма 750 млн грн

  4. В ЮНИСЕФ призывают богатые страны поделиться вакцинами от COVID-19

  5. Минэкономики: госрегулирование цен не распространяется на премиальный бензин

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...