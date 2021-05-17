"Ситуация действительно серьезная": глава "Укрзализныци" прокомментировал арест счетов

АО "Укрзализныця" занимается урегулированием ситуации с арестом своих счетов из-за долгов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ситуация действительно серьезная, но мы сейчас ее регулируем. Некоторые счета уже разблокированы. Арест определенных средств на наших счетах состоялся в рамках попытки взыскать долг, который заимствовался УЗ в 2011-2012 годах у российского Проминвестбанка. В феврале 2019 года этот банк переуступил наш долг международному небанковскому учреждению", — сказал он.

Юрик, в частности, отметил, что УЗ не была стороной этого соглашения и поэтому не может отвечать за юридические риски, которые были заложены в этой сделке.

"Сейчас продолжаются судебные процессы относительно подтверждения действительности этой переуступки, существуют действующие решения судов, запрещающие взимать этот долг до момента подтверждения принадлежности нового кредитора, и как только эти процессы дойдут до своего логического конца, мы сможем финализировать сделку по реструктуризации указанной задолженности", — отметил руководитель компании.

Напомним, что в 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений УЗ, в том числе Южная и Юго-Западная железные дороги, привлекли у ПИБа ряд кредитных линий на общую сумму более 300 млн долларов. Впоследствии долги "Укрзализныця" были выкуплены компанией VR Global Partners (Каймановы острова), связанной с VR Capital Group.

Накануне появилась информация о том, что 6 мая исполнительная служба Министерства юстиции решила арестовать средства на банковских счетах УЗ в ряде банков на общую сумму 13,75 млн долларов и 99,77 млн грн. Деньги должны быть взысканы в пользу VR Global Partners в счет погашения кредитных долгов ЮЖД.

При этом это решение касалось исполнения лишь одного из четырех решений, вынесенных против УЗ Верховным судом еще 22 апреля. Три остальных иска предполагают принудительное взыскание с "Укрзализныци" суммарно 34 млн долларов и более 300 млн грн. В целом же отмечалось, что VR Capital является держателем долга УЗ в размере 160 млн долларов, а судебных процессов по этим долгам более 25.

Отметим также, что в конце апреля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" из-за увеличения рисков рефинансирования.