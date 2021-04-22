S&P Global Ratings опустило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг АО "Укрзализныця" (УЗ) с уровня "В-" до "ССС". Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, S&P понизило рейтинг УЗ из-за увеличения рисков рефинансирования.

В агентстве напомнили, что срок погашения кредита АО "Укрзализныця" в размере $116 млн в местном банке — 30 мая 2021 года.

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"Компания ("Укрзализныця" — Delo.ua) прорабатывает различные варианты рефинансирования, но еще не обеспечила его для этого платежа. Ликвидность УЗ ограничена, а рынки капитала остаются нестабильными, поэтому мы считаем, что в настоящее время компания зависит от благоприятных деловых и финансовых условий для своевременного выполнения своих финансовых обязательств... Мы понижаем наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента УЗ до "CCC" с "B-" и помещаем рейтинг в CreditWatch с негативным прогнозом", — сообщили в S&P Global Ratings.

По информации агентства, в 2020 году УЗ показала слабые результаты были на фоне снижения объемов грузоперевозок и ограничений пассажиропотока из-за COVID-19.

Так, выручка от грузовых перевозок снизилась на 10%, а выручка от пассажирских перевозок — на 59% по сравнению с 2019 годом. Скорректированные средства от операций (FFO) к долгу составили 17% в 2020 году по сравнению с 37% годом ранее.

"В 2021 году мы ожидаем, что FFO к долгу составит около 30%. Это связано с тем, что мы прогнозируем восстановление объемов грузовых перевозок, которое началось только в марте, поэтому ожидаем, что УЗ будет генерировать большую часть своих операционных денежных потоков в 2021 году во второй половине года", — считают аналитики.

Что касается капитальных вложениях УЗ в 2021 году, то в S&P прогнозируют их в размере 10 — 15 млрд грн по сравнению с потенциальными инвестиционными потребностями компании до 27 млрд грн и капитальными затратами на техническое обслуживание в размере 6 — 7 млрд грн.

"Размещение на CreditWatch с негативным прогнозом указывает на то, что мы можем снизить наш рейтинг по "Укрзализныце", если посчитаем, что она не сможет рефинансировать свой кредит в местном банке со сроком погашения до 30 мая 2021 года", — говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что если Укрзализныця обеспечит долгосрочное рефинансирование до наступления срока погашения или накопит достаточную ликвидность для погашения кредита, то рейтинг может быть повышен до "CCC+".

В свою очередь, в ЖД-предприятии заявили, что причиной решения агентства понизить рейтинг является исключительно методология S&P касательно определения уровня рейтинга в зависимости от времени, которое осталось до очередной даты погашения долга.

"Единственным фактором этого решения является приближение в ковидных обстоятельствах сроков погашения части кредита в пользу АО "Сбербанк", которые приходятся на 30 мая текущего года.

Как известно и финансовому рынку, и агентству, "Укрзализныця" работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга и несомненно не допустит невыполнения обязательств по заимствованиям", — сообщили в УЗ.

Напомним, в конце июля 2020 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня "B-" с "CCC".

Ранее стало известно, что АО "Укрзализныця" успешно завершило сделку по реструктуризации долга на сумму около $200 млн, подлежащего погашению до конца июля 2020 года.